Italia Bike Cup 2026 trionfano Fontana e Pedersen | spettacolo fino all’ultima tappa
Nella gara Italia Bike Cup 2026, Filippo Fontana si è aggiudicato la classifica maschile, mentre la vittoria finale tra le donne è andata a Sofie. La competizione è stata caratterizzata da numerose sfide e un livello di spettacolo elevato, con i concorrenti che si sono sfidati fino all’ultima tappa. La manifestazione si è svolta nel corso di diverse tappe, attirando un pubblico numeroso e interessato alle performance dei ciclisti.
Si chiude con il successo di Filippo Fontana e della danese Sofie Pedersen l’edizione 2026 dell’Italia Bike Cup, il principale circuito italiano dedicato alla mountain bike cross country. La tappa conclusiva di Courmayeur ha definito le classifiche generali dopo le prove disputate tra Albenga, Verona, Stevenà di Caneva e la località valdostana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Grande protagonista del circuito maschile è stato Filippo Fontana. 🔗 Leggi su Sportface.it
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