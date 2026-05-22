Italia Bike Cup 2026 trionfano Fontana e Pedersen | spettacolo fino all’ultima tappa

Nella gara Italia Bike Cup 2026, Filippo Fontana si è aggiudicato la classifica maschile, mentre la vittoria finale tra le donne è andata a Sofie. La competizione è stata caratterizzata da numerose sfide e un livello di spettacolo elevato, con i concorrenti che si sono sfidati fino all’ultima tappa. La manifestazione si è svolta nel corso di diverse tappe, attirando un pubblico numeroso e interessato alle performance dei ciclisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui