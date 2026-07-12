griglie roventi a jesolo trionfano i veronesi mauro zaccaria e samanta fontana

Durante la ventunesima edizione di Griglie Roventi, un campionato internazionale di barbecue, si sono laureati vincitori due concorrenti provenienti da Verona. L’evento si è svolto sabato sera in piazza Torino a Jesolo, attirando circa mille persone. I partecipanti hanno mostrato le proprie abilità nella preparazione di carne e altri alimenti alla griglia, con i vincitori che sono stati annunciati alla fine della competizione.

Sono i veronesi Mauro Zaccaria e Samanta Fontana i vincitori della ventunesima edizione di Griglie Roventi, il campionato internazionale di barbecue che sabato sera ha animato piazza Torino a Jesolo davanti a oltre un migliaio di spettatori. La coppia ha convinto la giuria con un piatto ispirato al mondo del cinema, impreziosito da una scenografica presentazione con tanto di red carpet e richiami agli Oscar di Hollywood. Per i due amici, accomunati dalla passione per la cucina alla griglia, si tratta del coronamento di un percorso iniziato sei anni fa, quando decisero di partecipare per la prima volta alla manifestazione. «Ci piace cucinare insieme e questa è un’occasione per divertirci», racconta Samanta Fontana. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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