Il Manchester United ha deciso di non esercitare l’opzione di recompra su Mason Greenwood, consentendo il suo trasferimento dal Marsiglia al Fenerbahce. La trattativa tra i due club è in fase avanzata, con il trasferimento che sembra ormai imminente. Greenwood potrebbe passare alla squadra turca, dopo aver lasciato il club francese. La decisione di non riacquistare il giocatore è stata comunicata ufficialmente, aprendo la strada al suo passaggio definitivo.

Il Manchester United non attiva la recompra per Mason Greenwood: via libera per il suo passaggio dal Marsiglia al Fenerbahce. Il futuro di Mason Greenwood è a un passo da una svolta definitiva sull’asse di calciomercato tra Francia e Turchia. Secondo Fabrizio Romano, il Manchester United ha infatti comunicato ufficialmente all’ Olympique Marseille la decisione di non attivare la clausola di recompra a proprio favore per l’esterno offensivo inglese. Questa mossa strategica spalanca le porte al suo trasferimento immediato: il Fenerbahçe e il club francese sono ormai pronti a formalizzare l’accordo completo, preparando il volo del giocatore verso Istanbul per l’inizio di una nuova avventura professionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Greenwood, niente recompra da parte del Manchester United: via libera al trasferimento dell’inglese al Fenerbahce. Ultimissimi sviluppi

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