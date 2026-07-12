L'Italian Open Green Cup 2026 si è conclusa al TAV Umbriaverde-Todi con le gare individuali di Skeet. La competizione ha visto protagonisti atleti italiani, contribuendo a un risultato di rilievo per il tiro a volo nel paese. La manifestazione ha raccolto le sfide sui campi di Todi, offrendo uno spettacolo di precisione e concentrazione. L’evento si è svolto con un’atmosfera di competizione tra i migliori tiratori nazionali.

La Italian Open Green Cup 2026 si è chiusa sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi con le gare individuali di Skeet e un bilancio di grande valore per l’Italia. La manifestazione internazionale ha coinvolto 52o tiratori in rappresentanza di 48 Paesi e ha visto gli specialisti azzurri protagonisti fino all’ultimo piattello, con un bottino complessivo di 6 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Le emozioni della competizione possono essere rivissute anche su Sportface. Nel Men ID il successo è andato a Marco Sablone, atleta delle Fiamme Oro, capace di chiudere le qualificazioni con un quasi perfetto 124125+9 e poi di confermarsi nella fase decisiva. In finale il duello con Emanuele Fuso è stato serratissimo: entrambi hanno chiuso a 3436, prima dello shoot-off vinto da Sablone per +8 a +7. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Green Cup, show azzurro nello Skeet: rivivi le emozioni su Sportface

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