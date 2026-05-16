Final Eight GAF Brixia regina a Bergamo | rivivi tutte le emozioni su Sportface TV
Nella Finale delle Final Eight di Ginnastica Artistica Femminile, la squadra di Brixia si è aggiudicata il primo posto con un punteggio totale di 161. L’evento si è svolto presso la ChorusLife Arena di Bergamo, attirando numerosi appassionati e spettatori. La competizione ha visto le atlete affrontarsi su diverse specialità, con la squadra lombarda che ha dominato la manifestazione, conquistando il titolo di campione. Tutte le emozioni della giornata sono disponibili su Sportface TV.
La Brixia si prende la scena nella Final Eight di Ginnastica Artistica Femminile alla ChorusLife Arena di Bergamo, chiudendo al primo posto con 161.900 punti. Nell’atto conclusivo della Serie A1, inserito nel programma dei Top Events 2026, la formazione bresciana ha firmato una prova di grande solidità, lasciandosi alle spalle Ginnastica Civitavecchia e Libertas Vercelli, campione uscente e grande favorita della vigilia. L’Intero evento può essere rivissuto su Sportface TV. Il successo della Brixia arriva al termine di una finale ad alta intensità, Ion cui ogni rotazione ha pesato nella costruzione del risultato complessivo. Il punteggio di 161. 🔗 Leggi su Sportface.it
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