Final Eight GAF Brixia regina a Bergamo | rivivi tutte le emozioni su Sportface TV

Nella Finale delle Final Eight di Ginnastica Artistica Femminile, la squadra di Brixia si è aggiudicata il primo posto con un punteggio totale di 161. L’evento si è svolto presso la ChorusLife Arena di Bergamo, attirando numerosi appassionati e spettatori. La competizione ha visto le atlete affrontarsi su diverse specialità, con la squadra lombarda che ha dominato la manifestazione, conquistando il titolo di campione. Tutte le emozioni della giornata sono disponibili su Sportface TV.

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