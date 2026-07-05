Durante la Green Cup 2025, l’Italia ha ottenuto risultati significativi nel tiro a volo, confermando la sua presenza nel settore. Sono stati assegnati i premi Gori d’oro e d’Esposito, riconoscimenti che sono stati consegnati durante l’evento trasmesso su Sportface TV. La manifestazione ha visto protagonisti italiani, con molte emozioni trasmesse anche attraverso il replay dell’evento stesso.

La Green Cup 2025 ha regalato anche oggi grandi emozioni su Sportface TV: i risultati con gli italiani protagonisti e il replay dell’evento L’Italia continua a fare la voce grossa nel tiro a volo e la Green Cup 2026 l’ha dimostrato ancora una volta. Nonostante sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) fossero presenti ben 520 tiratori in rappresentanza di 48 Paesi, gli Azzurri stanno portando a casa prestazioni fenomenali. Il bottino complessivo è di 5 ori, 6 argenti e 7 bronzi, portando l’Italia a essere finora la prima nazione per medaglie conquistate. Anche oggi, le soddisfazioni non sono mancate. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Green Cup 2026, Esposito e Gori d’oro: rivivi l’evento su Sportface TV

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