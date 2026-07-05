Green Cup 2026 Esposito e Gori d’oro | rivivi l’evento su Sportface TV

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Green Cup 2025, l’Italia ha ottenuto risultati significativi nel tiro a volo, confermando la sua presenza nel settore. Sono stati assegnati i premi Gori d’oro e d’Esposito, riconoscimenti che sono stati consegnati durante l’evento trasmesso su Sportface TV. La manifestazione ha visto protagonisti italiani, con molte emozioni trasmesse anche attraverso il replay dell’evento stesso.

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La Green Cup 2025 ha regalato anche oggi grandi emozioni su Sportface TV: i risultati con gli italiani protagonisti e il replay dell’evento L’Italia continua a fare la voce grossa nel tiro a volo e la Green Cup 2026 l’ha dimostrato ancora una volta. Nonostante sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) fossero presenti ben 520 tiratori in rappresentanza di 48 Paesi, gli Azzurri stanno portando a casa prestazioni fenomenali. Il bottino complessivo è di 5 ori, 6 argenti e 7 bronzi, portando l’Italia a essere finora la prima nazione per medaglie conquistate. Anche oggi, le soddisfazioni non sono mancate. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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