di Stefano Cori Lautaro partirà dal primo minuto in Argentina Svizzera, quarto di finale del Mondiale in programma alle ore 3:00 italiane. Alle 3:00 italiane si giocherà il match tra Argentina e Svizzera, valido per i quarti di finale del Mondiale. Chi vincerà affronterà la vincente tra Inghilterra e Norvegia, squadre che si affronteranno invece alle ore 23:00 italiane. Lionel Scaloni si affida al suo 4-4-2 con Messi e Lautaro Martinez in coppia davanti: l’attaccante dell’Inter arriva a questo quarto reduce da prestazioni importanti, su tutte l’assist per il decisivo 3-2 di Enzo Fernandez contro l’Egitto. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Nell’ultimo match contro la formazione africana, dal primo minuto il CT gli ha preferito Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro titolare in Argentina Svizzera, il ‘Toro’ è favorito per una maglia: Scaloni lo mette al fianco di Messi

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