Una lettera breve, firmata solo con il nome: è arrivata nella tarda serata di venerdì alla casella di posta elettronica di una stazione Carabinieri della provincia di Grosseto. La persona che ha inviato quella mail è stata coinvolta in un episodio che ha visto impegnati, nottetempo, una pattuglia di militari e il negoziatore del Comando Provinciale di Grosseto, che pur in ferie ha subito risposto alla chiamata dei colleghi che hanno chiesto il suo ausilio per risolvere una situazione difficile, e che avrebbe potuto avere epiloghi tragici. Una persona in difficoltà, un momento di sconforto, hanno dato la stura ad un eccesso di animosità, in cui la lucidità è forse venuta meno e sono sorti pensieri foschi, intenzioni brutte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Grazie a tutti per avermi salvato"

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Doctors assert prince won't survive night,but bride slept with make him wake,overjoyed!

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