Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, ha annunciato la fine delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Le misure erano state adottate nel 2025 e ora sono state revocate. Albanese ha ringraziato pubblicamente sua figlia e suo marito per averla sostenuta e difesa durante il procedimento. La decisione di sospendere le sanzioni è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sui motivi ufficiali.

Le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese sono state bloccate. Un giudice federale americano ha sospeso temporaneamente le misure imposte dall’amministrazione Trump nei confronti della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. A darne notizia tramite social è stata la stessa giurista italiana, ringraziando in particolare il marito e la figlia “per averla difesa” anche nei frangenti più complicati. Gli atti ostili le erano stati comminati dagli Usa dopo le sue prese di posizione sulla guerra a Gaza, con conseguente forte condanna di Israele, e sulle indagini della Corte penale internazionale. Sanzioni...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Albanese annuncia lo stop delle sanzioni Usa, "grazie a mia figlia e a mio marito per avermi difesa"

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