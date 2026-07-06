Non c’erano molti dubbi al riguardo, ma il diretto interessato con un colpo di spugna ha eliminato anche l’ultimo velo di incertezza attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Gianmarco Piccioni (foto) non indosserà più la maglia della Spal: è stato tra i giocatori più discussi dell’ultima stagione, un centravanti arrivato nel bel mezzo del campionato per fare la differenza e finito a lungo sul banco degli imputati. Nonostante tutto, l’attaccante di San Benedetto del Tronto ha realizzato 10 gol nelle gare ufficiali in metà stagione fornendo il proprio contributo più di altri atleti biancazzurri. "Grazie Ferrara, per avermi dato e tolto in ogni singolo momento, sempre in bilico, sempre a dovervi dare ciò che meritate davvero – recita il post –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il centravanti sui social ufficializza un addio che era scontato: "Ferrara, grazie per avermi accolto». Piccioni ai saluti: "Ho dato tutto»

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