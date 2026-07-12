Un incidente grave si è verificato ieri alle 6.30 sull’autostrada tra Chiusi e Fabro, coinvolgendo una famiglia francese di sette persone. Il traffico è stato bloccato per diverse ore. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei coinvolti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Gravissimo incidente in autostrada fra Chiusi e Fabro ieri alle 6.30 e traffico bloccato per ore. Una famiglia francese di sette persone è rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto ieri mattina sull’Autostrada del Sole, nel tratto tra Chiusi e Fabro. L’auto sulla quale viaggiava il gruppo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata al chilometro 426, poco prima dello svincolo di Fabro in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita, la polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i vigili del fuoco del comando di Siena, con la squadra del distaccamento di Montepulciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave incidente sull’A1. Coinvolta intera famiglia

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ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI

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