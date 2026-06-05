Grave incidente sull’A1 | un morto e due feriti in codice rosso traffico bloccato verso Napoli

Un incidente grave si è verificato sull’A1, al chilometro 584,200, causando un morto e due feriti in codice rosso. Il traffico in direzione Napoli è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi. La strada rimane chiusa nel tratto interessato.

Roma, 5 giugno 2026 – Grave incidente stradale sull’ Autostrada A1, all’altezza del chilometro 584,200. Dalle ore 14 circa la squadra 24A dei Vigili del Fuoco è impegnata nelle operazioni di soccorso. Secondo le prime informazioni, sono tre le persone coinvolte. Una di loro è deceduta, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite e sono state estratte dai Vigili del Fuoco. I feriti sono stati poi affidati ai sanitari presenti sul posto. Due eliambulanze sul luogo dell’incidente. Per la gravità della situazione sono intervenute anche due eliambulanze, insieme al personale sanitario e alle squadre di soccorso. Le due persone ferite sono state prese in carico in codice rosso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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