Un granchio blu è stato avvistato nel fiume Po, dove si è messo in fuga per la salvezza. Capace di tollerare temperature dell'acqua tra i tre e i 35 gradi, resiste bene al caldo. Le alte temperature accelerano il suo metabolismo, rendendolo molto attivo. L'anossia rappresenta un rischio mortale per questo crostaceo, che cerca di evitare zone con scarsa ossigenazione.

Goro (Ferrara), 11 luglio 2026 - Resiste molto bene al caldo. Tollera temperature dell’acqua comprese fra tre e 35 gradi. Anzi, il caldo accelera il suo metabolismo, rendendolo molto attivo. E assai affamato. Ma quando il caldo estremo va a braccetto con la mancanza di ossigeno nell’acqua, allora quella combinazione è letale anche per lui. E così scappa il granchio blu, abbandona il mare, dietro le spalle la sacca per risalire canali e fiumi. “Abbiamo avvistato il granchio blu nel Po di Volano” . “ Sì, l’abbiamo avvistato a Berra e nel Po di Volano fino a Massa Fiscaglia. Alcuni esemplari sono stati individuati anche nel canale navigabile fino a San Giovanni di Ostellato, a valle Lepri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, fuga per la salvezza: l’anossia è letale lui. “Lo abbiamo avvistato nel fiume Po”

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