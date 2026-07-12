Graham Potter ha licenziato tutti i dirigenti del West Ham, poi si è lamentato della situazione. Michail Antonio, coinvolto in un incidente automobilistico nel dicembre 2024, ha dichiarato di sentirsi abbandonato dal club. Dopo l’incidente, Antonio ha espresso il suo disappunto riguardo alla mancanza di supporto da parte della società. La vicenda ha attirato l’attenzione sul rapporto tra il giocatore e il club in un momento difficile.

Breaking: Michail Antonio aveva ammesso di sentirsi abbandonato dal West Ham dopo aver subito un devastante incidente automobilistico nel dicembre 2024. L’attaccante stava entrando negli ultimi mesi del suo contratto con gli Hammers quando ha subito l’incidente che lo ha visto subire una macabra frattura alla gamba. Le conseguenze dell’incidente videro una completa rottura nella sua relazione con l’allora capo del West Ham Graham Potter, quando il mandato decennale di Antonio nell’est di Londra giunse al termine. Antonio sul suo rifiuto al West Ham. L’auto di Antonio dopo l’incidente del dicembre 2024 (Credito immagine: sconosciuto) Potter... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - «Graham Potter si è sbarazzato di tutti i dirigenti del West Ham e poi se ne è lamentato. Che senso ha?’ Michail Antonio parla del suo rifiuto dopo l’incidente al West Ham

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michail Antonio “voleva che il West Ham venisse retrocesso” dopo la brutta fine della carriera degli HammersIl miglior marcatore del West Ham in Premier League ha dichiarato di aver desiderato la retrocessione del club dopo la fine della sua carriera.

Il West Ham ha raggiunto un accordo di massima per l’Alpha Toure del MetzIl West Ham ha trovato un'intesa di massima con il giocatore del Metz Alpha Toure, secondo quanto riferito da Dsports.

Temi più discussi: Notizie di calciomercato del 14 luglio: Garnacho si rifiuta di giocare al fianco di Ronaldo, l'Arsenal vicino all'acquisto di Gyokeres.; Francia-Svezia, seconda panchina consecutiva per Karlstrom: le scelte iniziali di Potter; Calciomercato Milan, il gioiello svedese rompe con il Tottenham: c'è l'approvazione di Amorim; GP di Gran Bretagna 2026: Leclerc Vince a Silverstone e Rilancia la Ferrari.

Graham Potter su Kylian Mbappé e Michael Olise dopo la sconfitta della Svezia contro la Francia: C’è stato un momento nella partita che riassumeva esattamente ciò che rende questi due così pericolosi. Mbappé ha mandato Olise in porta in un uno con x.com

Graham Potter si presenta alla stampa e stupisce giornalisti e tifosi: parla uno svedese perfettoGraham Potter stupisce tutti ancora prima di iniziare. La conferenza stampa del nuovo commissario tecnico della Svezia impressiona giornalisti e tifosi, l’inglese parla uno svedese perfetto. La ... fanpage.it

Potter: Finiremo gli aggettivi per Cole Palmer. Quello che sta facendo è raroGraham Potter è ancora senza squadra dopo essere stato esonerato dal Chelsea il 2 aprile 2023. Il tecnico, intervistato da Sky Sports Premier League, ha parlato così della sua situazione: Non è mai ... tuttomercatoweb.com