Il West Ham ha raggiunto un accordo di massima per l’Alpha Toure del Metz

Il West Ham ha trovato un'intesa di massima con il giocatore del Metz Alpha Toure, secondo quanto riferito da Dsports. La trattativa riguarda l'acquisto del centrocampista, con le parti che stanno definendo i dettagli del trasferimento. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda un possibile nuovo innesto nella rosa della squadra inglese. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori particolari sul trasferimento o sui tempi di completamento dell'operazione.

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Notizia fresca giunta in redazione: Il West Ham ha concordato un accordo di principio con la stella del Metz Alpha Toure, secondo quanto riportato da Dsports. Il club londinese sembra aver rubato terreno alla competizione continentale mentre cerca di assicurarsi uno dei giovani centrocampisti più brillanti del calcio francese in vista della finestra di mercato estiva. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il West Ham ha raggiunto un accordo con Alpha Toure. Secondo le informazioni di Dsports, gli Hammers hanno fatto progressi concreti nelle trattative, raggiungendo un ‘accordo di principio’ con Touré per un trasferimento in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il West Ham ha raggiunto un accordo di massima per l’Alpha Toure del Metz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video West Ham Agree €41m+ Deal to Sell Lucas Paquetá to Flamengo Sullo stesso argomento Il Liverpool ha esortato a ingaggiare Mateus Fernandes dal West HamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Arne Slot, allenatore del Liverpool, applaude al 20° minuto per commemorare Diogo Jota. Con le abbondanti piogge la diga del Menta ha raggiunto la quota di massima regolazioneL’amministratore delegato della Sorical Maurizio Nicolai: "Segnale estremamente positivo soprattutto in un contesto caratterizzato negli ultimi anni... Il #Newcastle batte 3-1 il #WestHam. A segno Nick #Woltemade , William #Osula (2) e #Taty Castellanos . #PremierLeague #Giornata37 #NEWWHU x.com Se il West Ham finisce in Championship, quali giocatori pensi che rimarranno al club e quali saranno venduti? Credo davvero che se scendiamo, la squadra della prossima stagione sarà molto diversa. reddit West Ham quasi retrocesso, Espirito Santo: Fa davvero male, mi scuso coi tifosiIl West Ham lascia Newcastle con una sconfitta pesante per 3-1 e una situazione di classifica sempre più drammatica, al termine di una partita che potrebbe avere conseguenze decisive nella lotta per l ... tuttomercatoweb.com Bowen del West Ham critica la decisione di annullare il gol di Wilson contro l’Arsenal.Durante la partita di domenica, il West Ham ha subito una sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, attuale capolista della Premier League. Il momento più controverso del match è stato il gol annullato a Ca ... napolipiu.com