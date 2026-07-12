Gp di Germania di MotoGp Marc Marquez trionfa sulla pista di Sachsenring

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania sul circuito di Sachsenring, dominando la gara. La corsa si è conclusa con Marquez primo, seguito da Ai Ogura e Raul Fernandez. Marquez partiva dalla pole position e ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. La gara si è svolta domenica 12 luglio.

Marc Marquez domina al Sachsenring e vince il Gran Premio di Germania. Oggi, domenica 12 luglio, il pilota della Ducati ha trionfato in MotoGp, dove partiva dalla pole position, terminando la gara davanti ad Ai Ogura e Raul Fernandez. Quarta la KTM di Acosta e quinta l’Aprilia di Martin, che allunga in testa al Mondiale ma non riesce ad approfittare appieno del forfait di Marco Bezzecchi, out per infortunio dopo la brutta caduta rimediata durante le qualifiche di ieri. Sesto posto per Bagnaia. Ecco ordine d’arrivo del Gp di Germania e come cambia la classifica del Mondiale di MotoGp. MotoGp, ordine d’arrivo Gp Germania – L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Germania:. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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MotoGP, Marc Marquez vince il GP di Germania: i festeggiamenti del pilota Ducati al Sachsenring

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Marc Marquez vince il GP di Germania 2026 davanti a Ogura e Fernandez. Lo spagnolo si porta a -18 da Martin (5°). Sesto Pecco Bagnaia, cade Di Giannantonio. #marcmarquez #ducati #sachsenring #motogp x.com

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