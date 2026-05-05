Governo vertice Meloni-Salvini-Tajani | dai rapporti con gli Usa al Medio oriente

Oggi si è tenuto un vertice tra i leader del governo per discutere di vari temi chiave. Tra gli argomenti affrontati ci sono stati i rapporti con gli Stati Uniti e la recente crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Sono stati inoltre affrontati i processi di nomina di nuovi rappresentanti per enti come la Consob e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La riunione si è concentrata anche su questioni legate al Medio Oriente.

I rapporti con gli Usa e la crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche il capitolo nomine con particolare riferimento a Consob e Antitrust. Si preannuncia ricco il menu del vertice che dovrebbe tenersi domani in tarda mattinata Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Alla vigilia dell'atteso incontro fra i leader di maggioranza, la presidente del Consiglio - che venerdì vedrà a Palazzo Chigi il segretario di Stato Usa Marco Rubio per tentare di ricucire dopo il disimpegno militare annunciato da Trump, le critiche di quest'ultimo...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo, vertice Meloni-Salvini-Tajani: dai rapporti con gli Usa al Medio oriente Notizie correlate Leggi anche: Meloni presiede vertice su crisi Medio Oriente. Tajani e Crosetto alle Camere Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. «Ora ingraniamo le marce alte»Una cena tra leader, dopo un Consiglio dei ministri in cui non si è proferito parola sulla sonora sconfitta incassata alle urne e sulla dolorosissima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro sul Patto di Stabilità. Salvini: Dobbiamo uscire. Tajani: No, usiamo il Mes; Meloni, stoccata a Washington: Non condivido il disimpegno. Domani il vertice con gli alleati; Ripartire dalla giustizia, cambiare il sistema e superare il bipolarismo muscolare; Giorgia Meloni è stata sostituita da una sosia, non c’è altra spiegazione. Governo, vertice Meloni-Salvini-Tajani: dai rapporti con gli Usa al Medio orienteI rapporti con gli Usa e la crisi causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche il capitolo nomine con particolare riferimento a Consob e ... iltempo.it Domani vertice Meloni-Tajani-Salvini, focus su rapporti con UsaRoma, 5 mag. (askanews) – Un vertice di governo, a due giorni dagli incontri di venerdì 8 con il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, per fissare la posizione da tenere nei confronti del ... askanews.it Se è vero che non si governa senza politica estera, la destra di Meloni, Salvini e Tajani può essere felice: di politiche estere ne ha almeno tre. Completamente diverse l’una dall’altra. L’analisi a cura del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato: https://fanp - facebook.com facebook