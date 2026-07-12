Leon Goretzka è senza contratto e disponibile, con l'interesse della Juventus. Tuttavia, prima di poter finalizzare l’accordo, la squadra deve liberare spazio in mediana, attualmente troppo affollata. La trattativa dipende quindi dalle uscite dei giocatori in rosa, che devono ridurre il numero di centrocampisti prima di poter procedere con l'acquisto o il trasferimento.

Leon Goretzka è lì, a disposizione, a parametro zero. E la Juventus lo sa bene. Ma tra il desiderio e la firma, in questo momento, c’è di mezzo un centrocampo troppo affollato per aprire trattative concrete: prima le uscite, poi eventualmente lui. Un profilo che piace per esperienza e leadership. Il nome del tedesco continua a circolare con insistenza attorno a Torino, e non è un caso isolato di questi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Goretzka porterebbe in dote qualità, personalità e un bagaglio internazionale di tutto rispetto: doti che la dirigenza considera perfette per alzare il livello complessivo del reparto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Goretzka aspetta la Juventus: l’affare c’è, ma prima serve spazio in mediana

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