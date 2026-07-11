Il Napoli sta per chiudere l'acquisto di un calciatore argentino, con l’accordo quasi raggiunto. Prima di finalizzare l’operazione, però, bisogna vendere un altro giocatore. La trattativa si sta svolgendo tra le parti interessate, senza comunicati ufficiali. Il nome del calciatore richiama un ex campione, e questa somiglianza alimenta le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Napoli, 11 luglio 2026 - Quando nell'orbita di mercato del Napoli finisce un calciatore argentino partono subito i giochi delle suggestioni: se poi il nome di battesimo di questo giocatore rievoca quello di una vecchia gloria, allora le pulsazioni salgono ulteriormente. Da Ezequiel Lavezzi, uno dei primi beniamini di quel Napoli che era appena tornato in Serie A dopo anni di inferno e purgatorio nelle serie inferiori, a - chissà - Exequiel Zeballos, il grande obiettivo conclamato per rinforzare l'attacco ora che, passando alla difesa, è scivolato via Mario Gila. Se le idee chiare non mancano al quartier generale di Castel Volturno, e questa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, affare quasi fatto per Zeballos. Ma prima serve vendere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO NAPOLIZEBALLOS OFFERTA UFFICIALENERES SUL MERCATONOA LANG E LA FIORENTINA

Notizie e thread social correlati

Napoli, offerta al Boca per Zeballos: ma il mercato in uscita blocca l'affareIl Napoli ha raggiunto un accordo sui termini con Exequiel Zeballos, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato.

Zeballos-Napoli, affare possibile: prezzo da 10 milioniIl Napoli sta valutando l'acquisto di Exequiel Zeballos, giocatore offensivo del Boca Juniors.

Temi più discussi: Gazzetta - Il Napoli si è già impegnato per quasi 90 milioni sul mercato! Dilapidati gli introiti Champions; Lukaku, il buon Mondiale non basta per restare: Italiano lo vuole in Turchia (Fanatik); La Fiorentina si rinforza, arriva Dragusin. Affare da quasi 20 milioni: le cifre dell'ingaggio; Gila-Khalaili sfumati, Del Genio: Cosa significa prima le cessioni? E se non arrivano?.

Napoli, affare quasi fatto per Zeballos. Ma prima serve vendereIntesa vicina tra gli azzurri e il Boca Juniors sulla base di 9 milioni, mentre con l'argentino c'è già un'intesa quadriennale. Ma De Laurentiis, come da suo input, vorrebbe prima sfoltire la rosa ... sport.quotidiano.net

Il Napoli ha già bruciato gli introiti Champions: quasi 90 milioni nei riscatti di Hojlund, Lucca e AlissonIl Napoli ha già speso quasi 90 milioni nei riscatti di Hojlund, Alisson e Lucca, bruciando gli introiti Champions. Ora deve vendere gli esuberi per arrivare a Gila. ilnapolista.it