La Juventus sta lavorando sul mercato per rinforzare il centrocampo, valutando tra Kessié e Goretzka. Prima di fare un acquisto, la società deve comunque incassare fondi dalla vendita di alcuni giocatori. La rosa attuale viene rivista per adattarsi alle richieste dell’allenatore, con particolare attenzione al reparto centrale, considerato fondamentale per le strategie della squadra.

Da una parte gli attaccanti, dall'altra il portiere, ma in mezzo? La nuova Juventus di Carnevali e Massara è al lavoro per rivoluzionare, almeno in parte, una rosa che soddisfi le richieste di Spalletti e non può prescindere dal reparto cardine di una squadra., Il problema è che il budget a disposizione dovrà per forza di cose essere investito davanti e dietro, mentre in mezzo bisognerà ingegnarsi. E allora ecco che gli occhi sono finiti sul mercato degli svincolati, dove le occasioni non mancano. Almeno due per essere precisi: Franck Kessié e Leon Goretzka. Finché non ci sarà il rischio di finire in aste, la Juve proverà a trovare un accordo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, lavori in corso anche per il centrocampo: Kessié o Goretzka, ma prima serve incassare

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