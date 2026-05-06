Antitrust contro Glovo e Deliveroo indagine sui rider e sulle comunicazioni etiche

Da quifinanza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy. L’indagine riguarda le modalità di consegna a domicilio di prodotti alimentari e si concentra su eventuali condotte illecite. La procedura è stata avviata per verificare comportamenti che potrebbero aver violato le norme sulla concorrenza nel settore delle consegne online.

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L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy per possibili condotte illecite nell’attività di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Al centro dell’ indagine ci sono le comunicazioni rivolte ai consumatori e il modo in cui le aziende avrebbero presentato il proprio impegno sul fronte etico e della responsabilità sociale. Secondo quanto comunicato dall’Antitrust, le società coinvolte avrebbero diffuso “un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero”, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei rider e la gestione dell’attività attraverso gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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