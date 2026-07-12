Gli Stati Uniti hanno di nuovo bombardato l’Iran

Da ilpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo bombardamento in Iran, in risposta a un attacco contro una nave nello Stretto di Hormuz. Secondo i Guardiani della rivoluzione iraniana, lo stretto è stato nuovamente chiuso. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o sui danni causati dall’attacco. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con azioni militari che si susseguono senza dichiarazioni ufficiali sui motivi specifici di questi eventi.

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In risposta a un attacco contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ora secondo i Guardiani della rivoluzione iraniana è tornato a essere chiuso CENTCOM, il comando unificato delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, ha detto che nella notte tra sabato e domenica gli Stati Uniti hanno bombardato nuovamente l’Iran, dopo che l’Iran ha attaccato una nave commerciale nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di avere colpito circa 140 obiettivi militari, come siti missilistici, depositi di munizioni, infrastrutture per la comunicazione e posti di sorveglianza lungo la costa. Qualche ora dopo gli attacchi statunitensi, i Guardiani della rivoluzione iraniani – il corpo più influente e radicale tra le Forze Armate iraniane – hanno detto di aver attaccato a loro volta una base statunitense in Giordania. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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