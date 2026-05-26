Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo contro obiettivi militari nel sud dell’Iran, colpendo siti legati ai missili. L’operazione è avvenuta senza segnalare vittime tra i civili. L’attacco si inserisce in una serie di azioni militari nella regione e avviene mentre continuano le trattative tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche dell’intervento. La regione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi successivi.

Nella notte tra lunedì e martedì (ora italiana) l’esercito statunitense è tornato a bombardare l’Iran, nello stesso giorno in cui una delegazione iraniana era arrivata a Doha, in Qatar, per partecipare ai negoziati per la fine della guerra. Non sappiamo se gli attacchi statunitensi rimarranno isolati, o se indichino l’inizio di una nuova fase della guerra: dall’inizio del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, a inizio aprile, ci sono stati alcuni scontri e attacchi, soprattutto nello stretto di Hormuz, ma i bombardamenti erano stati sostanzialmente sospesi. Il portavoce del Comando interforze in Medio Oriente, Tim Hawkins, ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito alcune postazioni per il lancio di missili nel sud dell’Iran e imbarcazioni che stavano «provando a deporre mine» nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l’Iran

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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Gli #StatiUniti hanno colpito nel sud dell' #Iran in autodifesa, colpendo un sito per il lancio dimissili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Lo afferma il Centcom, secondo quanto riportato dai media americani. x.com

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