Gli Stati Uniti hanno bombardato di nuovo l’Iran

Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco contro l'Iran in risposta agli attacchi su tre petroliere nello stretto di Hormuz. L'operazione è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La tensione tra i due paesi si è intensificata a seguito di questi eventi.

In risposta agli attacchi contro tre petroliere nello stretto di Hormuz: l'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Bahrein e Kuwait Nella notte tra martedì e mercoledì gli Stati Uniti hanno attacco di nuovo l’Iran, in risposta agli attacchi contro tre petroliere che passavano nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente (CENTCOM) ha detto che sono stati colpiti più di 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, radar e oltre 60 piccole barche utilizzate nello stretto di Hormuz dai Guardiani della Rivoluzione, la forza armata più potente dell’Iran. Mercoledì mattina i Guardiani della Rivoluzione hanno detto di aver risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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