Il caldo record manda in fumo le foreste del Piemonte | 700mila alberi distrutti è una catastrofe ecologica

Gli incendi nel Piemonte hanno distrutto circa 700.000 alberi, secondo una nota della Regione. Le fiamme sono state alimentate dalle alte temperature registrate a giugno, considerate una delle manifestazioni più evidenti dei cambiamenti climatici. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di spegnimento. La distruzione delle foreste viene descritta come una perdita ecologica significativa.

Gli incendi che da qualche giorno interessano il Piemonte rappresentano «una vera e propria catastrofe ecologica ». A dirlo è una nota della Regione, costretta a fare i conti con l’ eccezionale aumento delle temperature dello scorso giugno, una delle manifestazioni più lampanti dei cambiamenti climatici in corso. Secondo le ultime stime, i roghi hanno bruciato tra gli 800 e i 900 ettari complessivi tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Ma il danno ecologico, si legge ancora nella nota della Regione Piemonte, «va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale ». 🔗 Leggi su Open.online

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