Un calciatore è stato trovato morto in un sobborgo di Città del Capo. La vittima, trequartista di un club di primo piano, era ricoverata per un’intossicazione alimentare. Secondo fonti ufficiali, la sua condizione sarebbe peggiorata dopo un trattamento medico. La famiglia e le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate alla gestione sanitaria. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

La morte di Jayden Adams resta avvolta da dubbi e incertezze. Il trequartista del Mamelodi Sundowns, il club più forte del Sudafrica, è stato trovato senza vita ieri in un sobborgo di Città del Capo. Aveva 25 anni ed era stato tra i protagonisti del ritorno del Sudafrica a un Mondiale dopo 16 anni, giocando le prime tre partite del torneo prima di restare in panchina nell’ultima sfida contro il Canada, costata l’eliminazione alla nazionale sudafricana. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo, i media sudafricani hanno subito ipotizzato un suicidio, collegandolo al recente lutto della nonna e a uno stato depressivo che, secondo chi gli era vicino, si era aggravato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli hanno curato male un’intossicazione alimentare”: è giallo sulla morte di Jayden Adams, il calciatore trovato senza vita in Sudafrica

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