Il calcio sudafricano piange la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista di 25 anni, trovato senza vita dopo aver partecipato al Mondiale 2026. La sua morte ha colpito il mondo del calcio, lasciando senza parole tifosi e addetti ai lavori. Adams giocava con la nazionale e con il club dei Mamelodi Sundowns. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il calcio sudafricano è sotto shock per la morte di Jayden Adams, centrocampista della nazionale del Sudafrica e del Mamelodi Sundowns, scomparso all’età di 25 anni. Il giovane calciatore era stato tra i protagonisti della recente partecipazione della sua nazionale ai Mondiali 2026, dove aveva disputato tutte le gare della fase a gironi. L’annuncio della sua scomparsa è stato diffuso nella giornata di oggi, sabato 11 luglio, dal ministro dello Sport, Gayton McKenzie, che ha espresso il proprio dolore ricordando Adams come uno dei talenti più promettenti del calcio sudafricano. Indagini aperte sulle cause della morte. Al momento non è stata comunicata alcuna causa ufficiale del decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Calcio in lutto, morto a 25 anni Jayden Adams: il centrocampista del Sudafrica trovato senza vita dopo il Mondiale 2026

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DRAMMA AI MONDIALI: MORTO IMPROVVISAMENTE A 25 ANNI IL CALCIATORE DELLA NAZIONALE. TUTTI SCONVOLTI

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