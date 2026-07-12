Il calciatore sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto ieri mattina in un sobborgo di Città del Capo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, con un'ipotesi di intossicazione che sta emergendo tra le possibili spiegazioni. Le circostanze precise non sono ancora state chiarite, e si attendono ulteriori accertamenti medici e investigativi.

Sono ancora da chiarire le circostanze del decesso di Jayden Adams, il 25enne centrocampista della Nazionale sudafricana trovato senza vita ieri mattina in un sobborgo di Città del Capo. In un primo momento la stampa locale aveva parlato di suicidio, ma ora c'è l'ipotesi che il giovane atleta possa essere morto per un'intossicazione alimentare. Al momento la polizia non esclude alcuna pista, in attesa di eventuali accertamenti medico legali. L'ipotesi dell'avvelenamento Secondo alcune fonti sudafricane, alcune settimane dopo essere rientrato a Città del Capo, Adams si sarebbe recato in ospedale lamentando i sintomi di una sospetta intossicazione alimentare, che potrebbe essere stata sottovalutata o “addirittura curata con farmaci sbagliati”, scrive il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morte del calciatore sudafricano Jayden Adams: spunta l'ipotesi di un'intossicazione

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Calcio in lutto: morto a 25 anni Jayden Adams, talento del Sudafrica

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Procedono le indagini intorno alla morte di Jayden Adams, calciatore sudafricano di 25 anni, trovato senza vita a Città del Capo in circostanze ancora da chiarire. Dopo la recente scomparsa della nonna, alla quale era molto legato, aveva continuato a gioca x.com

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