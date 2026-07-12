Sono previste modifiche alla viabilità fra il 13 e il 20 luglio 2026, nelle vie di accesso alla Rocca Maggiore di Assisi per consentire lo svolgimento della manifestazione " Assisi Summer Festival ", che prevede concerti nel piazzale esterno della fortezza medievale. Inoltre, per agevolare l’afflusso di persone previsto in particolare fra il 16 luglio e il 5 agosto 2026, per le diverse iniziative del Assisi Summer Festival, di Riverock Festival e di Suoni Controvento, il Comune di Assisi ha organizzato aree di sosta dedicate a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, con un servizio navetta che porterà fino a piazza Matteotti, nelle vicinanze del luogo degli eventi e viceversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli eventi cambiano la viabilità. Ancora modifiche ad Assisi

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