Lavori ed eventi le modifiche alla viabilità in città

Nel mese di maggio, la viabilità cittadina subirà diverse modifiche temporanee a causa di lavori e eventi programmati. Saranno attuate variazioni alla circolazione in varie zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e lo svolgimento delle attività previste. Le modifiche interesseranno principalmente alcune arterie principali e le aree interessate dagli eventi, con indicazioni che saranno comunicate tramite segnaletica temporanea.

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