Lavori ed eventi le modifiche alla viabilità in città
Nel mese di maggio, la viabilità cittadina subirà diverse modifiche temporanee a causa di lavori e eventi programmati. Saranno attuate variazioni alla circolazione in varie zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e lo svolgimento delle attività previste. Le modifiche interesseranno principalmente alcune arterie principali e le aree interessate dagli eventi, con indicazioni che saranno comunicate tramite segnaletica temporanea.
Nel mese di maggio sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per lavori ed eventi. Giovedì 14 maggio, dalle 14 alle 17, via Bertè sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra i civici 2 e 4; nello stesso periodo, nel tratto tra il civico 4 e l’intersezione con via.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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