Eventi e lavori in città prossime modifiche alla viabilità

Domenica 24 maggio si terrà una gara podistica che coinvolgerà le strade della città, con l’interruzione del traffico veicolare dalle 7:00 alle 13:00. Durante questa fascia oraria, alcune vie saranno chiuse al traffico per consentire lo svolgimento dell’evento. La viabilità subirà modifiche anche nei giorni precedenti, con indicazioni su percorsi alternativi e divieti di sosta temporanei nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che i lavori e le modifiche resteranno in vigore fino al termine della manifestazione.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Gara podistica in programma domenica 24 maggio: dalle 7:00 alle 13:00 scattano i divieti di sosta e di transito in via Guido Monaco dalla piazza omonima alla stazione mentre dalle 9:15 alle 11:30 lungo il percorso, che verrà ripetuto per quattro giri, la circolazione sarà interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti: Guido Monaco, stazione, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco. Vietato l’accesso ai veicoli anche in via Macallè e in via Pietro Aretino, chi percorre viale Michelangelo non potrà svoltare né in via Margaritone né verso Guido Monaco, chi transita nella rotatoria di via Piero della Francescavia Bernardo Rossellino non potrà dirigersi su via Petrarca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi e lavori in città, prossime modifiche alla viabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Restauro del monumento a Niccola Pisano in Piazza del Carmine: approvato il progetto Sullo stesso argomento Lavori ed eventi, le modifiche alla viabilità in cittàNel mese di maggio sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per lavori ed eventi. Torino, lavori stradali in centro città: modifiche alla viabilità per un mese e mezzoA Torino da lunedì 9 marzo a venerdì 24 aprile verranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria su carreggiate e marciapiedi in alcune... Eventi e lavori in città, prossime modifiche alla viabilitàArezzo, 22 maggio 2026 – Gara podistica in programma domenica 24 maggio: dalle 7:00 alle 13:00 scattano i divieti di sosta e di transito in via Guido Monaco dalla piazza omonima alla stazione mentre d ... lanazione.it Supercinema ed ex cinema Eden riconsegnati alla città: conclusi i lavori di ristrutturazione [FOTO] x.com Lavori ed eventi, le modifiche alla viabilità in cittàNel mese di maggio sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per lavori ed eventi. Giovedì 14 maggio, dalle 14 alle 17, via Bertè sarà chiusa al traffico nel tratto compreso ... ilpiacenza.it