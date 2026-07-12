gli eurodiktat ora vanno disapplicati

Un giudice ha stabilito che gli eurodiktat devono essere disapplicati. La decisione riguarda norme europee che, secondo il tribunale, non sono applicabili nel diritto nazionale. La sentenza si basa su interpretazioni legali e sulla compatibilità delle norme con la costituzione nazionale. La decisione non implica un'abolizione automatica delle norme europee, ma ne ordina la disapplicazione nel caso specifico. La questione riguarda l'interpretazione delle competenze tra le istituzioni europee e nazionali.

La conoscenza della storia se non serve alla vita diventa non solo inutile ma dannosa: la profezia di Goethe prima e di Nietzsche poi si sta realizzando in questa generazione, la generazione nella quale si trovano allo stesso tempo il più alto tasso di «istruzione» e il più alto livello di analfabetismo funzionale, la più alta illusione di essere «impegnati politicamente» e la maggiore docilità e sottomissione al potere.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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