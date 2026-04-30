Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha deciso di interrompere i finanziamenti alla lega di golf sostenuta dal paese, abbandonando un investimento da circa cinque miliardi di dollari. La decisione segna la fine di un progetto che mirava a rivoluzionare lo sport e attirare grandi nomi internazionali, ma ora il supporto finanziario si ferma, lasciando il futuro dell'iniziativa incerto. La mossa arriva dopo anni di attenzione e investimenti nel settore golfistico.

Dovevano cambiare il mondo del golf, hanno semplicemente buttato al vento oltre 5 miliardi di dollari in una delle più folli avventure finanziario-sportive della storia. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Pif, esce dall’avventura della LIV, la lega nata nel 2022 grazie ai soldi arabi e che nelle intenzioni doveva inventare un nuovo modo di vivere il golf. È stata la stessa LIV ad annunciare giovedì un nuovo consiglio di amministrazione e una nuova strategia aziendale, nel tentativo di andare avanti senza i finanziamenti sauditi che avevano permesso alla lega di nascere quasi quattro anni fa con contratti e montepremi da capogiro: ogni torneo LIV aveva almeno 25 milioni di dollari in palio e per attrarre i migliori giocatori erano stati pagati ingaggi di centinaia di milioni ciascuno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli arabi, il golf e la LIV: buttati via 5 miliardi di dollari. E ora se ne vanno...

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