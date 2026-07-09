C'è stato un tempo in cui il grooming maschile coincideva con una rapida sosta dal barbiere sotto casa. Oggi, invece, la cura di sé assomiglia sempre più a un'esperienza personalizzata, costruita intorno ai propri ritmi, ai propri spazi e a una nuova idea di comfort. Non sorprende allora che uno dei trend più forti del beauty italiano nel 2026 abbia un indirizzo preciso: casa. Secondo i dati di ProntoPro, marketplace per i servizi professionali, relativi al primo semestre del 2026, gli italiani stanno progressivamente trasferendo i rituali di bellezza dal salone al salotto. E se il fenomeno riguarda l'intero comparto beauty, dagli uomini arrivano alcuni dei segnali più interessanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli uomini italiani non vanno più dal barbiere. Ora lo fanno venire a casa.

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