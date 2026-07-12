Gli autisti di trasporto hanno manifestato, segnalando il caos nei servizi e l'assenza di un piano dedicato. Nel frattempo, oltre 5.000 atleti e atlete sono arrivati a Pistoia per le gare di Eurogym, coinvolgendo molti giovani che si spostano quotidianamente tra la città e il PalaCarrara, sede delle competizioni da giovedì a ieri. La mobilitazione degli autisti si è concentrata sulla mancanza di interventi specifici per gestire l’aumento dei traffici durante l’evento.

Oltre cinquemila atlete e atleti sono arrivati nei giorni scorsi a Pistoia per prendere parte alle competizioni di Eurogym. Un numero importante di giovani e giovanissimi, che quotidianamente si spostano da e per la città e verso il PalaCarrara, teatro delle esibizioni da giovedì fino a ieri. Molti, soprattutto le federazioni che dormono nelle scuole del centro storico, si muovono a piedi, ma ci sono nazioni che devono necessariamente utilizzare i mezzi pubblici per arrivare alle sedi di gara. Un aspetto che ha inevitabilmente influito sul trasporto pubblico locale, sotto stress in particolar modo nelle giornate di venerdì e sabato. A raccontare quanto accaduto è stato un gruppo di autisti pistoiesi, che ha puntato il dito sulle, a loro dire, gravi criticità emerse e sulle linee urbane "messe in ginocchio" dalla mole di utenti a bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli autisti protestano: "Caos per i trasporti. Nessun piano ad hoc"

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