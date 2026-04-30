Trasporti 40 milioni per la Liguria | tensioni tra gli autisti a La Spezia

La Regione Liguria ha deciso di destinare 40 milioni di euro al trasporto pubblico locale, mentre altri 3,3 milioni sono stati assegnati ai prepensionamenti. La decisione ha suscitato tensioni tra gli autisti di La Spezia, con alcune proteste che si sono svolte negli ultimi giorni. La questione riguarda, in particolare, le modalità di distribuzione delle risorse e le possibili ripercussioni sul servizio e sui lavoratori.

? Cosa sapere La Regione Liguria stanzia 40 milioni per il trasporto pubblico e 3,3 per i prepensionamenti.. A La Spezia gli autisti Riccitelli denunciano trattenute in busta paga e carenza di assunzioni.. La Regione Liguria ha approvato un piano da 40 milioni di euro per il risanamento del trasporto pubblico, ma nel settore del subappalto gestito da Atc Esercizio la tensione sale tra gli autisti della Riccitelli Autolinee. Mentre le stanze del potere regionale definiscono i flussi finanziari per il consolidamento del sistema dei trasporti, la realtà quotidiana che si respira nei nodi di interscambio e lungo le linee provinciali dello Spezzino racconta una storia diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasporti, 40 milioni per la Liguria: tensioni tra gli autisti a La Spezia Notizie correlate La Spezia: Sole d’inverno e clima in evoluzione, la Liguria tra fragilità e adattamento al cambiamento.Sole Invernale sulla Spezia: Una Tregua Climatica tra Sfide Ambientali e Futuro Incerto La Spezia si risveglia sotto un sole insolitamente mite per... Liguria: La Spezia e Sarzana offrono 100+ posti tra turismo, logistica e nautica. Cresce l’occupazione.Un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro ligure arriva dalla provincia della Spezia, dove i centri per l’impiego di La Spezia e Sarzana... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trasporto pubblico, 40 milioni promessi dalla Regione per gli investimenti. Piano Amt verso il passaggio decisivo -; Liguria, Presidente Bucci: Per Amt 40 milioni al Comune di Genova e contributi fino a 3,3 milioni per riorganizzare il trasporto locale.; Crisi Amt, la Corte dei Conti autorizza l'iniezione di 40 milioni da Regione Liguria al Comune di Genova per ricapitalizzare l'azienda di trasporto pubblico (R. Bobbio); Priolo attacca il governo: Sa solo tagliare. Trasporto pubblico, dalla Regione 40 milioni per risanare Amt. Intanto nel subappalto di Atc i danni ricadono sugli autistiNel trasporto pubblico locale della provincia della Spezia continuano a emergere criticità: le ultime riguardano le condizioni di lavoro degli autisti di ... cittadellaspezia.com Trasporto pubblico, dalla giunta regionale ok ai 40 milioni per AmtÈ stato approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge finalizzato alla concessione di contributi specifici a favore del Comune di Genova, della Città metropolitana e delle Province di Imperia, ... primocanale.it I dem all’attacco: a gennaio 25 e a febbraio 17 linee danno diritto all’indennizzo per gli abbonati. Un problema persistente, servono risposte e chiarezza. L’assessore regionale ai Trasporti: no polemiche sterili, molto è stato fatto, performance in miglioramento - facebook.com facebook