Ipertensione insidia silente un Piano ad hoc e tutti i device ‘salva cuore’
L'ipertensione è spesso invisibile, ma rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di mortalità nel nostro Paese. Per affrontare questa condizione, sono stati messi a punto piani specifici e dispositivi tecnologici dedicati alla sorveglianza e al controllo della pressione arteriosa. Questi strumenti aiutano a monitorare la salute del cuore in modo più preciso e tempestivo, contribuendo alla gestione della condizione senza sintomi evidenti.
Un killer silenzioso: rappresenta uno dei principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel nostro Paese. Parliamo di ipertensione, problema che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità colpisce nel mondo 1,4 miliardi di persone. “Nonostante le evidenze e gli strumenti disponibili, la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari in Italia resta frammentata e disomogenea, con forti differenze tra Regioni nell’accesso agli screening e alle opzioni di trattamento più efficaci e innovative”, sottolineano le principali società scientifiche italiane di cardiologia, ANMCO-Associazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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