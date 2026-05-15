Ipertensione insidia silente un Piano ad hoc e tutti i device ‘salva cuore’

L'ipertensione è spesso invisibile, ma rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di mortalità nel nostro Paese. Per affrontare questa condizione, sono stati messi a punto piani specifici e dispositivi tecnologici dedicati alla sorveglianza e al controllo della pressione arteriosa. Questi strumenti aiutano a monitorare la salute del cuore in modo più preciso e tempestivo, contribuendo alla gestione della condizione senza sintomi evidenti.

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