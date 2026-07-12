Gli assenteisti rossi l' Elena woke e Ranucci | ecco il podio dei peggiori
Questa settimana, tra i peggiori, ci sono gli assenteisti rossi di Torino, dove sono state consegnate le civiche benemerenze. Al secondo posto si trova l'Elena woke, mentre al primo ci sono Ranucci e altri protagonisti di polemiche recenti. La classifica evidenzia comportamenti e situazioni che hanno attirato attenzione pubblica e media. La vicenda riguarda episodi legati a assenze ingiustificate e questioni di reputazione pubblica.
Al terzo posto del podio dei peggiori di questa settimana troviamo gli assenteisti rossi. Ci troviamo a Torino dove in settimana sono state consegnate le civiche benemerenze. Dieci i premiati. Tra questi figurano anche i poliziotti Lorenzo Virgulti, Alessandro Calista che sono rimasti coinvolti negli scontri del 31 gennaio al corteo per Askatasuna. Durante la cerimonia Calista ci ha tenuto a rivolgere un "pensiero a tutti gli uomini e donne che svolgono il loro lavoro con determinazione e passione senza i riflettori". Bene ha fatto il sindaco Stefano Lo Russo a rendere omaggio alle forze dell'ordine che sono state aggredite dai soliti violenti di Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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