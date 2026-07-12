Gli assenteisti rossi l' Elena woke e Ranucci | ecco il podio dei peggiori

Notizia in breve

Questa settimana, tra i peggiori, ci sono gli assenteisti rossi di Torino, dove sono state consegnate le civiche benemerenze. Al secondo posto si trova l'Elena woke, mentre al primo ci sono Ranucci e altri protagonisti di polemiche recenti. La classifica evidenzia comportamenti e situazioni che hanno attirato attenzione pubblica e media. La vicenda riguarda episodi legati a assenze ingiustificate e questioni di reputazione pubblica.