Questa settimana, tra i fatti più discussi, ci sono la visita di un esponente politico il 25 aprile, la proposta del pro Pal e gli insulti rivolti da un commentatore noto. Inoltre, si segnala un episodio che coinvolge membri di una flottiglia in rotta verso Gaza, al centro di uno scandalo legato a comportamenti inappropriati. Questi eventi sono stati al centro dell’attenzione e hanno suscitato molte reazioni.

Questa settimana il podio dei peggiori lo apriamo con una menzione speciale ai flotilleros in rotta su Gaza alle prese con un sexgate. Si vocifera di "accuse di condotte sessuali inappropriate" nei confronti di uno dei leader. Niente violenze, ben inteso. Solo sesso. Con più di una militante. E quindi: scandalo. E lettera scarlatta. L'accusa: "Farlo a bordo di un'imbarcazione, mentre ci si dirige verso una nazione che sta subendo un genocidio, con volontarie che sono sotto la propria autorità, è una chiara violazione dell’etica e del potere". È scoppiata la bagarre. Con tanto di denunce, indagini interne e dichiarazioni ufficiali per smentire l’accaduto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La visita di Tombolini, il 25 aprile pro Pal, gli insulti di Solovyev: ecco il podio dei peggiori

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