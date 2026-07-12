Gli allenamenti la cena i Mondiali il trucco di Cahill | così Sinner si è preparato alla finale con Zverev

Sinner si è preparato alla finale contro Zverev con allenamenti, una cena e il ricordo dei Mondiali, oltre a un trucco di Cahill. L’italiano ha scelto il campo dell’All England Club, dove un anno fa aveva vinto il suo primo titolo del Grande Slam. La sua strategia includeva sessioni di allenamento e momenti di relax prima di affrontare la partita decisiva. La finale si svolge sull’erba del famoso torneo londinese.

L’erba voglio di Sinner si raccoglie soltanto nel giardino dei re. Quello dell’All England Club, dove un anno fa aveva sollevato il trofeo più iconico del tennis. Conquistare Wimbledon significa entrare nella storia di questo sport, farlo due volte di fila è un salto nella leggenda. Pochi ci sono riusciti fino a oggi nell’Era Open, e a leggere i nomi fa una certa impressione. Oggi alle 17 italiane sul Centre Court affronterà Zverev per diventare il decimo tennista a vincere due volte di fila il titolo. E dire che l’esordio nel torneo aveva fatto tremare i polsi, cinque set contro Kecmanovic e lo spettro di un’uscita prematura come al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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