Oggi si gioca a Madrid con diverse sfide in programma. Tra queste, l'incontro tra Jannik Sinner e Fils, che potrebbe aprire le porte alla finale per il tennista italiano. In serata si svolgeranno anche i match tra Blockx e Zverev, con attenzione rivolta a questi incontri. Il torneo prosegue con molti giocatori pronti a cercare di avanzare nel torneo.

Jannik Sinner, ancora una volta. Il nome che caratterizza la giornata è sempre il suo, quello del numero 1 del mondo. Al Masters 1000 di Madrid è caccia aperta alla quinta finale 1000 consecutiva, la quarta (ovviamente) del 2026. Dall’altra parte della rete Arthur Fils, il francese che, tornato dall’infortunio che lo ha bloccato per metà 2025, sta subito ritrovando grandissima continuità di risultati nel circuito. Da quando è tornato, del resto, il classe 2004 nato molto vicino a Parigi (Courcouronnes, ma è cresciuto a Bondoufle) sta ottenendo un risultato positivo dietro l’altro. Quarti al rientro a Montpellier, finale a Doha, quarti a Indian Wells, semifinale a Miami, finale a Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner alla prova di Fils per cercare la finale a Madrid. Blockx-Zverev in serata

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