A Milano si registrano circa mille casi di infezioni alimentari ogni anno, legate a diversi tipi di alimenti. Tra le cause principali ci sono prodotti di origine animale e alimenti crudi o poco cotti. Le malattie più frequenti sono gastroenteriti e infezioni batteriche, che possono causare sintomi variabili da lievi a gravi. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento dei pasti consumati fuori casa, con un conseguente incremento dei rischi legati alla sicurezza alimentare.

Milano, 8 maggio 2026 - Malattie a trasmissione alimentare? Nel Milanese si registrano ogni anno un centinaio di focolai, per un totale di circa un migliaio di casi. In un contesto che negli anni ha subìto una forte evoluzione, anche a causa delle trasformazioni delle abitudini alimentari e della filiera del cibo. Se un tempo dominava la “schischetta” casalinga oggi l’aumento del consumo di pasti fuori casa, la diffusione di alimenti pronti e la circolazione di prodotti provenienti da diversi contesti geografici rendono più articolata la prevenzione e il controllo, cambiando anche il quadro epidemiologico delle Mta (Malattie a trasmissione alimentare).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cibo e infezioni alimentari: a Milano ogni anno mille casi. Quali sono gli alimenti più a rischio e le malattie più gravi

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