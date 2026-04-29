Le vacanze low cost in campeggio sono diventate una scelta molto diffusa per la primavera e l’estate 2026. In un periodo di incertezza geopolitica, sempre più persone optano per il turismo all’aperto, cercando soluzioni economiche e suggestive. La nostra guida si concentra sui campeggi più belli e particolari da visitare in questa stagione, offrendo spunti per chi desidera trascorrere le ferie immerso nella natura senza spendere troppo.

Nell’incertezza geopolitica di questi mesi, il turismo all’aria aperta sta vivendo una nuova primavera. Mentre i timori causati dalla crisi internazionale e l’impennata dei prezzi dei carburanti incidono sulle prenotazioni dei viaggi a lungo raggio frenando i soggiorni all’estero, soprattutto per quanto riguarda le destinazioni a lunga tratta verso l’Asia, il Sud-Est Asiatico e l’Oceania, i campeggi italiani registrano numeri molto positivi già a inizio stagione. Il primo banco di prova sono state le prenotazioni per le vacanze di Pasqua, che hanno coinciso con le aperture di molte strutture camping da Nord a Sud Italia, dati che fanno prevedere rosee prospettive per i prossimi ponti di primavera e per la stagione estiva che sta per arrivare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le vacanze (low cost) in camping sono il trend della primavera e dell’estate 2026: la nostra guida ai campeggi più belli e suggestivi da provare

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