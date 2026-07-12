Giuseppe Conte terrà l’orazione per il 12 agosto

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri e leader del Movimento 5 Stelle terrà l’orazione ufficiale il 12 agosto in occasione dell’82° anniversario della Strage di Sant’Anna. La cerimonia si svolgerà nella località interessata dall’evento, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. Giuseppe Conte pronuncerà un discorso durante la commemorazione, che sarà seguita da una cerimonia ufficiale e da momenti di riflessione pubblica.

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Sarà l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, l’oratore ufficiale della cerimonia per l’82° anniversario della Strage di Sant’Anna il 12 agosto. E così, dopo lo sfogo del primo cittadino di Stazzema, Maurizio Verona, per la mancata risposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, adesso un rappresentante istituzionale di livello, ci sarà. La conferma della sua partecipazione è giunta nel corso di una telefonata al sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, durante la quale il Presidente Conte ha comunicato di aver accolto l’invito dell’amministrazione comunale a prendere parte alle celebrazioni e a pronunciare l’orazione ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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