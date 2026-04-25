LOREDANA BERTE’ in concerto a San Vito al Tagliamento il 12 agosto
Il 12 agosto a San Vito al Tagliamento si terrà un concerto di Loredana Bertè, celebre artista della musica italiana. La cantante festeggia i 50 anni di carriera, un traguardo importante che viene celebrato con questa occasione. La serata rappresenta un momento speciale per i fan e gli appassionati di musica, che potranno ascoltare dal vivo le sue canzoni più note. La manifestazione si inserisce nei festeggiamenti per questo importante anniversario.
Continuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. Dopo il successo del tour “50 da Ribelle”, l’artista calabrese ufficializza oggi il suo atteso ritorno in Friuli Venezia Giulia. Con l’unica data regionale di “ Ancora Ribelle – Summer Tour 2026 ”, la Bertè sarà protagonista sul palco di Piazza del Popolo, a San Vito al Tagliamento, il prossimo 12 agosto (inizio alle 21.00). Come il precedente, anche questo ciclo di concerti rappresenta il manifesto artistico della sua straordinaria carriera, con una scaletta che includerà tutti i suoi più grandi successi, inclusa la hit “ Pazza ”, Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2024.🔗 Leggi su Udine20.it
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