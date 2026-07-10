Commissione Covid Conte ora si arrende | parlo il 4 5 o 6 agosto

Giuseppe Conte ha confermato che parlerà davanti alla commissione Covid tra il 4 e il 6 agosto. Dopo aver evitato più volte l’audizione, ieri ha annunciato le date durante la trasmissione televisiva. La sua segreteria ha comunicato le date al presidente di un partito politico. L’ex premier ha scelto di non rinviare ulteriormente l’appuntamento.

Ti conosco, mascherina. Giuseppe Conte sa che non può più rimandare l'audizione in commissione Covid e ieri si è giocato il suo ultimo jolly: a In Onda su La7 annuncia tronfio le date comunicate dalla sua segreteria al presidente Fdi Marco Lisei. "Il 4 agosto sono disponibile, e anche il 5, anche il 6. Mettetevi comodi, ci sarò e parlerò a lungo, vedremo come stanno messi loro", promette l'ex premier, deciso a suo dire a "spazzare via menzogne, falsità e tante cose infamanti". L'ultima è l'inchiesta del Tempo, secondo cui lo Stato ha pagato i dispositivi farlocchi a tre società cinesi fantasma o quasi "fino a quattro volte il loro reale valore in Cina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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