Giunta Sala la vergogna in aula sulla donna sfregiata in metro dall' algerino
In aula si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione su un caso di violenza contro una donna, sfregiata in metro da un uomo di origine algerina. Nonostante le numerose iniziative pubbliche contro la violenza di genere, le reazioni politiche sono state assenti o limitate. La vicenda ha suscitato discussioni sulla discrepanza tra le parole e i fatti in occasione di fatti di cronaca reali.
Si parla tanto di femminicidi, si fanno incontri e manifestazioni contro la violenza, e poi quando accadono dei fatti di cronaca, veri e quindi non situazioni raccontate durante convegni o vetrine politiche, ecco che la sinistra tace. Fa specie che in queste ore, dopo l’aggressione alla 23enne avvenuta giovedì sulla banchina della metro Duomo, per mano di Mohammed Saidi, che le ha sfregiato il volto, il sindaco Beppe Sala taccia. Un secco da parte dell’interna area di maggioranza eppure la questione sicurezza è un problema centrale di Milano. L’ennesimo episodio di violenza gratuita, avvenuto nel cuore pulsante della città, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato un polverone politico destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
MICHEL GALABRU - Les gros malins (1969) Un simple somnifère… et il devient le roi des paris
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172.888 multe in appena sette mesi. Oltre 14,31 milioni di euro incassati. È questa l’idea di mobilità della Giunta Sala? Da settembre 2025 a marzo 2026 nel solo Quadrilatero della Moda sono state elevate: Settembre: 21.256 sanzioni Ottobre: 33.484 N facebook
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