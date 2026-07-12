In aula si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione su un caso di violenza contro una donna, sfregiata in metro da un uomo di origine algerina. Nonostante le numerose iniziative pubbliche contro la violenza di genere, le reazioni politiche sono state assenti o limitate. La vicenda ha suscitato discussioni sulla discrepanza tra le parole e i fatti in occasione di fatti di cronaca reali.

Si parla tanto di femminicidi, si fanno incontri e manifestazioni contro la violenza, e poi quando accadono dei fatti di cronaca, veri e quindi non situazioni raccontate durante convegni o vetrine politiche, ecco che la sinistra tace. Fa specie che in queste ore, dopo l’aggressione alla 23enne avvenuta giovedì sulla banchina della metro Duomo, per mano di Mohammed Saidi, che le ha sfregiato il volto, il sindaco Beppe Sala taccia. Un secco da parte dell’interna area di maggioranza eppure la questione sicurezza è un problema centrale di Milano. L’ennesimo episodio di violenza gratuita, avvenuto nel cuore pulsante della città, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato un polverone politico destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giunta Sala, la vergogna in aula sulla donna sfregiata in metro dall'algerino

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MICHEL GALABRU - Les gros malins (1969) Un simple somnifère… et il devient le roi des paris

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