Una ragazza di 23 anni ha riferito di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo algerino a Milano. Ha descritto di non riuscire più a vedere nulla e di avere difficoltà a respirare a causa del sangue. La testimonianza è stata resa durante un interrogatorio, in cui ha raccontato l'aggressione subita.

"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". È il drammatico racconto messo a verbale dalla 23enne che ieri pomeriggio, sulla banchina della fermata della metro Duomo a Milano, è stata sfregiata al volto da un 27enne algerino arrestato dalla Polizia Locale, su disposizione della Procura diretta da Marcello Viola. Le sue parole, tra cui tutto il lungo racconto delle fasi dell'aggressione, compresi gli insulti che l'uomo le ha gridato, sono contenute nel provvedimento d'arresto. Mentre sulla banchina stava chiacchierando "con un'amica", aspettando l'arrivo della metro, "improvvisamente un uomo" si rivolgeva "a me in lingua araba - ha messo a verbale la giovane - e con un tono intimidatorio esclamava 'che caz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La ragazza sfregiata dall'algerino a Milano: "Ho pensato di morire"

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Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione Duomo; Milano, sfregia con un coltello una ragazza di 23 anni in Duomo: arrestato.

Adesso basta!!! Sì sta superando ogni limite. Dopo l’italiano accoltellato al bar, oggi una povera ragazza sfregiata da un’altra risorsa nel nome di Allah. E non iniziate a invocare infermità o altro. Via dall’Italia senza se e senza ma. #Milano x.com

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