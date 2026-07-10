Una ragazza di 22 anni è stata ferita al volto durante un episodio in metropolitana al Duomo di Milano. La vittima ha riferito di aver pensato di morire mentre il sangue le impediva di respirare. È stato arrestato un uomo di 27 anni, senza documenti e senza fissa dimora, ritenuto responsabile dell’aggressione. La giovane ha descritto il momento come molto doloroso e spaventoso.

Il racconto della 22enne Fatima ferita al volto, arrestato un 27enne La ragazza sfregiata in metro a Milano, al Duomo, dall’algerino 27enne irregolare e senza fissa dimora Mohammed Saidi, ha ammesso di aver "pensato di morire". La 22enne marocchina Fatima, ferita al volto giovedì pomeriggio h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milano, la ragazza sfregiata in metro al Duomo dall'algerino: "Ho pensato di morire, il sangue mi impediva di respirare"

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Milano, sfregia una sconosciuta in metro: era stato arrestato e poi rimesso in libertà poco prima

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La ragazza sfregiata dall'algerino a Milano: "Ho pensato di morire"Una ragazza di 23 anni ha riferito di aver pensato di morire dopo essere stata sfregiata da un uomo algerino a Milano.

Temi più discussi: Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia al volto 23enne sulla banchina della metro in Duomo; Milano, uomo aggredisce e sfregia ragazza in centro: arrestato; Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato; Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano: sfregia una 23enne in metro a Milano, arrestato 27enne.

Una ragazza di 22 anni è stata sfregiata sulla metropolitana di Milano per aver guardato un uomo. Secondo la ricostruzione, l’aggressore le avrebbe detto: Sono musulmano, non mi devi guardare. x.com

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