Una modella e influencer ha dichiarato di aver sempre vissuto un’insicurezza cronica, ma di aver acquisito maggiore sicurezza e autorevolezza con la maternità. Ha anche spiegato che con il partner, con cui ha partecipato a un reality show, hanno imparato a gestire le crisi in privato. In passato aveva affermato di non voler entrare in un reality con l’intento di trovare un partner, avendo già avuto un’esperienza simile in passato.

«Sono entrata al Grande Fratello Vip dicendo: cascasse il mondo io quest'anno manco morta mi fidanzo nel programma, anche perché avevo già avuto un'esperienza simile. Sette anni fa non ero così strutturata come oggi: ero ancora molto insicura e avevo paura sia di soffrire di nuovo che di essere criticata. Ma, come si dice nella vita: chi la dura la vince. Potevano darci due copertine e, invece, abbiamo un bambino meraviglioso che si chiama». Com'è cambiato, però, il loro amore in questi anni? «È un amore molto maturo e molto consapevole. Non abbiamo mai nascosto il fatto che nel corso degli anni, come spesso succede in tantissime coppie, ci sono degli alti e dei bassi, dei momenti di difficoltà che possono essere legati a differenze caratteriali, all'insoddisfazione sul lavoro o a certi fraintendimenti di fondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Giulia Salemi: «Sono sempre stata un’insicura cronica, diventare madre mi ha dato autorevolezza e sicurezza. Con Pierpaolo Pretelli abbiamo imparato a gestire le crisi in privato»

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